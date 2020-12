Kodukontoris varitseb oht. Kolm selget märki, et oled läbipõlenud. Kuidas taas rajale tagasi saada?

Esmalt on oluline märgata läbipõlemise märke. Selline olukord tekib, kui sul on krooniline tööstress ja tulemuseks võib olla väsimus ning eemale hoidmine nii tööst, sõpradest kui hobidest. Sümptomid saabuvad reeglina just sellises järjekorras:

Rampväsimus - energiapuudus, mis ei võimalda sul teha isegi kõige lihtsamaid ülesandeid.

Irdumine - vaimse distantsi tekkimine oma töö suhtes. Lisaks küünilisus, mis puudutab sinu töö tähtsust.

Ebaefektiivsus - tööviljakuse ja rahulolutunde kadumine.

Tea kui vastuvõtlik sa oled

Tüüpiliselt mõjutab läbipõlemine A-tüüpi inimesi, kes identifitseerivad end töö kaudu. „Neil peab kõik kontrolli all olema ja nad on sisemiselt motiveeritud ja alati asjade keskmes. Nad on uhked selle üle, mida nad teevad," ütleb sotsioloog Torsten Voight.

Läbipõlemine on keskmisest jõukamate probleem. See tabab tihti kesk- ja kõrgklassi töötajaid, kel on võimalik vajutada „pausi" nuppu. „Inimesed teevad kriisi keskmes tavaliselt ükskõik mida vaja. Asjadele eemalt vaadates näevad nad, et see on hullumeelsus - ma ei suuda seda enam teha. Eesmärk ongi hoida seda hullumeelsust ära," ütleb Voight.

Tea põhjust

Läbipõlemine tuleneb tööst ja selle taga on kõrged nõudmised ning vähene kontroll. Pikkade töötundide tegemine kodus töötades on samuti probleem. Uuringud näitavad, et positiivse tagasiside puudumine aitab läbipõlemisele kaasa. Kontorist eemal olles võib selliseid kiidusõnu väga väheks jääda.

Kodus töötamise üks murekohti on ka see, et inimene soovib seal olla täpselt sama töökas nii kvaliteedi kui kvantiteedi osas kui kontoris olles. „Kui sa arvad, et sa suudad saavutada samasuguse taseme kodukontori keskkonnas, siis oled iga päev stressis, kuni mõistad, et sa ei suudagi," ütleb läbipõlemise ekspert Rajvinder Samra.

Loo läbipõlemise vastane plaan

Loo oma elus kord. See on raske, aga püüa loobuda sellest, et töö on sinu elus kesksel kohal. Kui vähegi võimalik, siis tee oma igapäevane plaan ringi nii, et tegevused keerleks rohkem ümber sinu enda ja tegevuste, mis sulle meeldivad.