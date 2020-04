Kodulaenude oluline komponent euribor muudkui kallineb, põhjus võib peituda Lõuna-Euroopas

Euribor näitab välja pangandussüsteemi stressi. Kuue kuu euribor on juba poolteist kuud väga madalalt tasemelt tõusnud ja jõudnud nelja aasta kõrgeimale tasemele. Selle Eestis levinuima eluasemelaenude intressimaksete mõjutaja viimane näit on juba -0,114 protsenti.

Euribor ehk pankade omavahelise laenamise hind hälbib aina enam Euroopa Keskpanga rahapoliitilisest intressist.

„See viitab euroala fragmenteerumisele,“ ütles Hollandi panga ING vanemintressistrateeg Antoine Bouvet FT-le. Euribor ei näita, kus on süsteemis stress. Ta märkis, et on üsna tõenäoline, et Lõuna-Euroopa pankadel on kõrgemad laenukulud. Seda võib oletada sellest, et Saksamaa ja euraoala perifeeriamaade nagu näiteks Itaalia valitsuste võlakirjatootluse erinevus on kasvanud. Euribori määravad 18 panga intressipakkumised. Nendest seitse on Itaalia, Hispaania ja Portugali pangad.

Piirkonna pankade ees seisab probleem. Üha enam kliente tahavad kasutada krediidilimiite, et jääda majanduse sulgemise ajal ellu, ütles RBC Capital Marketsi strateeg Peter Schaffrik.

„Kui mõnel pangal on raskusi piisaval tasemel laenu saamisel, siis nad hakkavad piirama äriklientide laene, mis on keskpanga silmis ebasoovitud mõju,“ lausus ta. „See pole vaid Euroopa tuumiku ja perifeeria vastasseis. Tugevate ja nõrkade pankade laenu saamise kulude erinevus on kasvanud.“

Euroopa Keskpank püüab olukorda lahendada. Kolmapäeval teatas keskpank laenude tagatisreeglite lõdvendamisest. Nüüd kõlbavad Euroopa Keskpangas üliodavate laenude tagatiseks ka rämpsvõlakirjad.