Kodumaine kütusefirma Olerex astus ajaloolise sammu

Selle sammuga alustab Olerex oma CNG-tanklate võrgustiku rajamist.

„CNG ja biometaani müügi alustamine on märgiline samm müüdavate kütuste rohelisemaks muutmise nimel. Biometaan on tulevikuteema ja kuna meie oleme kütuste kaubamaja, siis on loogiline müüa kõike, mida kliendil vaja, isegi kui hetkel on tegu nišitootega," ütles Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin.

Novembrikuu jooksul paigaldab Olerex Peterburi teel asuvasse tanklasse vajalikud seadmed ning rohegaasi tankimisvõimalus avatakse detsembris. Surugaas on mõeldud tankimiseks nii sõidu- kui veoautodele, era- kui äriklientidele.

„CNG näol on sisuliselt tegu soodsa alternatiiviga vedelkütustele. Olerex hakkab müüma sajaprotsendiliselt taastuvallikatest pärit biometaani," kinnitas Šafrostin.

Lisaks Tallinna jaamale on Olerexil plaanis avada juba järgmisel aastal surugaasitankla Tartus ning klientide huvi olemasolul on ettevõttel plaanis CNG müüki laiendada üle Eesti.

„Olerex on keskkonnast hooliv ettevõte ning seetõttu pingutame igapäevaselt, et süsinikujalajälge vähendada. Sel suvel paigaldasime 15 teenindusjaama katustele päikesepaneelid, mis toodavad jaamale vajamineva elektri ning aitavad seeläbi keskkonnasäästule kaasa," rääkis Šafrostin.

Lisaks päikesepaneelidele ning peatselt lisanduvale rohegaasi tankimisvõimalusele arendab Olerex ka elektriautode laadimistaristut, hetkel on ettevõttel 50kW kiirlaadijad 17 teenindusjaamas asuvates ELMO laadimispunktides.