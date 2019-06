Kodumaine lemmikloomabränd kaasab kasvuks strateegilise investori

Ühisrahastusplatvorm Fundwise andis 11. juunil teada, et on otsustanud anda erandkorras NufNuf kampaaniale lisaaega seoses uue strateegilise investori leidmisega. Sellega pikendati kampaania, mille miinimumeesmärgiks on 100 000 eurot ja maksimumeesmärk 250 000 eurot, tähtaega 20. juulini. Praeguse seisuga on NufNufil õnnestunud ühisrahastuse kaudu koguda üle 61 000 euro.

2015. aastal asutatud ettevõtte Pet Retail OÜ omanik ja juhatuse liige Aivar Roop kinnitas, et ettevõttel on tekkinud praegu võimalus strateegilise investori kaasamiseks. „Kuna meil on aga läbirääkimised täiesti poole peal, siis ma kahjuks ei saa avaldada kellega tegu ning miks just nemad,” märkis lemmikloomaäri omanik.

„Niipalju võin öelda, et neil on väga muljetavaldav kogemus ühe Eesti nišibrändi üles ehitamisest rahvusvaheliselt edukaks ettevõtteks,” lisas Roop. Tema sõnul on tegu on Estban liikmetega ehk Resti äriinglite võrgustikku kuuluvate investoritega, mille kaudu ettevõte nad ka leidis.

Mis puudutab Fundwise’i kampaaniat, siis hetkel on selle kaudu NufNufile õla alla pannud 31 investorit. Toetussummad on keskmiselt veidi alla 2000 euro investori kohta. „Kaasatava kapitaliga arendame välja uue tootegruppide loogika ning võtame tugeva suuna toodetele, mis mõeldud aktiivsetele koertele ning nende peremeestele,” rääkis Roop.

Lisaks soovib ettevõte lisakapitaliga toetada oma turundustegevust just veebimüügi osakaalu tõstmiseks tänaselt 5%.lt 20%-le. „Samuti soovime lisakapitaliga siseneda tugevamalt Jaapani ja Suurbritannia turule, kus me juba oleme kohal, kuid nähtavuse tõstmiseks on vajalik teha rida investeeringuid,” lausus Pet Retail omanik.