Eestis seitset ning Lätis kaht majutusasutust pidav kodumaine hotellikett Hestia Hotel Group elab nagu õudusunenäos. Aasta alguses ei osanud nad aimatagi, et peagi kukub nende käive pea sada protsenti. Täna on neil lahti veel kolm majutuskohta. Sellest kriisist taastub majutussktor alles pikkade aastate pärast, arvab grupi tegevjuht.

Tegevjuht Kaisa Mailend hoiatab, et tema järgnev jutt saab olema tume ja üsna pessimistlik, samas siiras ja aus, sest mure ei ole neil tühine. "Tahan, et eelkõige meie töötajad ja paljud samas sektoris olevad töötajad teaksid, kui väga me kõike senist hoida ja säilitada tahame," selgitab ta enne küsimustele vastamist.