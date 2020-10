Kodumaise miljonäri juubeliüllatus: sõbrad said kingiks mitusada torti

Äripäeva värskes rikaste topis sedakorda 207 miljoni euroga kümnendal kohal platseerunud Merko Ehituse juhi juubel oli 5. oktoobril ehk eelmisel esmaspäeval, mistõttu üllatas juubilar oma häid tuttavaid ja koostööpartnereid üllatustordiga, mille juures jättis saatja märkimata.

„Oli selgelt arusaadav, et see tuli temalt. See oli temataoline tort,“ ütles Õhtulehele EOK president ja suurärimees Urmas Sõõrumaa, kes oli üks neist, kes Annuselt tordi kingiks sai.

Väidetavalt oli üheks tordi saajaks ka Annuse pikaaegne sõber ja treeningkaaslane Mati Alaver, kelle veetud suusatiim Haanjat neljal korral Äripäeva poolt Eesti rikkaimaks inimeseks valitud Annus viimastel aastatel heldelt rahaliselt toetas. Kui Õhtuleht seda juubilarilt endalt telefonis üle üritas küsida, katkestas suurärimees kõne.

Loe lähemalt Õhtulehest.