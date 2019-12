Kogemuslugu – kuidas rääkida robotiga?

Annika on Eestis välja töötatud teenindusrobot, mis on arendatud Elisa ning tehisintellekti lahendusi loova ettevõtte MindTitan koostöös ning alustas chatiteeninduses tööd juba 2018. aasta kevadel.

Kui chatbotid on tänaseks päevaks juba üsna laialdaselt kasutusele võetud, siis kõnekeskuses ja teeninduses on Annika taas teerajajaks. Tõestades kõigile, et Eesti keeletehnoloogiad ning andmeteadlased on maailmatasemel. Oleme ühiselt suutnud luua lahenduse, mida kadestavad kolleegid nii lähiriikides kui mujal Euroopas! 2019. aasta lõpuks on Annikaga rääkinud üle 100 000 kliendi - ehk robotiga rääkimisest on Eesti klientide jaoks saamas uus normaalsus.

Mida Annika kõnekeskuses teeb?

Nagu eelnevalt mainitud, on ühes suuremas ettevõttes teenindamist vajavaid teemasid väga palju ning on ebainimlik eeldada, et üks inimene suudab neid kõigis end võrdselt pädevana hoida. Oluliselt efektiivsem on teenindajate spetsialiseerumine, mis omakorda tähendab, et eduka teeninduskaasuse esimeseks kriteeriumiks on kliendi õige teenindajani juhatamine.

Üle kümne aasta on selleks kasutatud nn esimese põlvkonna roboteid, mida teenindusmaailmas kutsutakse IVRiks (Interactive Voice Response). Taolist robotit juhib klient ise, kuulates lindistusi ning langetades valikuid erinevate numbriklahvidega (eestikeelseks teeninduseks valige 1, kui teie küsimus puudutab arveid, valige 2 jne). Juhul kui taolisi valikuid on üle kahe, muutub pidev telefoniga lehvitamine kliendi jaoks paratamatult tüütuks ning nutitelefonide kasutajale, kelle ekraan lindistuste kuulamise ajal kipub ekraanilukuga kinni minema, veel eriti ebamugavaks.

2019. aasta alguses olimegi olukorras, kus 25 - 30% klientidest tegi IVRis „vale" valiku ning pärast liinile pääsemist vajas teenindaja poolt edasi suunamist kellelegi teise poole. See situatsioon on probleem tegelikult mõlema osapoole jaoks nii, et motivatsioon Annika kõnekeskusesse appi tuua oli väga tugev.