Kogenud investor pensionireformist: Isamaa keerab ühe pauguga tulevased pensionärid vaesusesse

„Kandsin pensioni ise Tuleva indeksisse ümber, indeksid on ajalooliselt täitsa okeid tootlust saanud. Tuleva on ainus fondivalitseja, kus tõesti pensionikogujad otsustavad ja pensionikogujate huvide eest ka seistakse, ülejäänutes on selge eesmärk esmajoones ikkagi pangale kasumit teenida. Mõistlik on Tulevat toetada selles protsessis," ütleb Müür.

Samas paneb ta puid alla ka valitsusele, eriti Isamaale.

„See on täiesti kurb amokkijooks, mida Isamaa teeb, ühe pauguga keerab tulevased pensionärid vaesusesse ja lõhub kapitalituru ära. Ettevõtete finantseerimise teeb see veel keerulisemaks. Enamus inimesi ei viitsi või vaevu ju mingil juhul enda rahaliste väljavaadete parandamise nimel tegutsema. Kurb lihtsalt ja häbi Isamaale, et niimoodi odavat populaarsust ostab."

Ta nendib, et inimesed võiks enda finantsharjumusi parandada, aga reaalsus ja inimloomus on paraku teine.

„Nagu kommunism ei tööta, nii ei tööta ka enamuse inimeste puhul ise pensioniks säästmine ja investeerimine. Kõige jubedam asja puhul on veel see, et Isamaa liige ise Investorite Liitu reklaamib, et visake kohe enda viimastele säästudele süütevedelik peale. Neil pole ikka mingit aimu," ütleb ta lõpetuseks.