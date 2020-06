Kogenud prokurör taandus Tallinna Sadama protsessilt. Kas riik jääb nüüd suures korruptsiooniasjas nõrgemasse seisu?

Eesti ajaloo suurima korruptsiooniasja uurimist vedanud ja ka varasemalt suurtes protsessides nagu maadevahetuse asjas või Liviko kartellikaasusega nime teinud riigiprokurör Laura Feldmanis läks hiljuti lapsepuhkusele. Feldmanis on ka vahepeal abiellunud ning nime vahetanud ning on nüüd uue perekonnanimega Aiaots.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas Ärilehele, et asja jätkav Denis Tšasovskih on Tallinna Sadama kriminaalasjaga töötanud aastaid ning tunneb seda asja sügavuti. "Ta on end tõestanud väga heade menetlusteadmiste ja oskustega prokurörina varasemas töös riigiprokuratuuris ja Põhja Ringkonnaprokuratuuris," kiitis Pern kolleege vastuseks küsimusele, kas protsessi juhtimine prokuratuuri poolt võib Feldmanise lahkumisega nõrgeneda.

Tšasovskihile tuleb kohtumenetluses appi ringkonnaprokurör Kristo Adossoniga. "Kristo Adosson on tugeva teoreetilise baasiga prokurör, kes enne ringkonnaprokuröri kohale asumist töötas riigiprokuratuuris abiprokurörina tegeledes ka korruptsiooniasjadega," lisas Pern.

Ain Kaljuranna kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres ütles Feldmanise lahkumist kommenteerides, et see ei muuda kuidagi nende kaitsetaktikat. "Ma ei valmista kunagi kaitsetaktikat ette vastaspoole isikust sõltuvalt. Kaitse põhineb ikka faktidel ja kehtival õigusel ja mul on ükskõik, kes vastaspoolel istub. Küll aga on mul Laura Feldmanise äramineku pärast kahju, sest ma pean temast väga lugu. Samas soovin talle palju õnne!, rääkis Keres.

Veel aasta alguses üritasid süüaluste kaitsjad prokuröre kaasuse juurest ära kangutada, seda küll edutult. Kaitsjad eesotsas tippadvokaatide Paul Keres ja Aivar Pilve taotlesid prokuröride taandamist, sest tagantjärgi selgus, et kriminaaltoimikusse oli lisatud ka materjale, mida polnud kaitsjatele näidatud. Kohus käskis materjalid kaitsjatele välja anda, aga taandamissoovile vastu ei tulnud.

Kuigi Sadama protsess on niigi korralduslikult väga pikk - alustades planeeriti kohtuistungeid ette pooleteise aasta ulatuses - on see pidevalt veninud, nüüd veel mitmeid kuid ka koroonaviiruse tõttu. Eile toimus lõpuks n-ö esimene korraldav istung, täna pidi alustatama prokuratuuri tunnistajate kuulamisega. Ühe kohtualuse haigestumise tõttu jäeti aga tänane istung taaskord ära. Plaan on aga selline, et nüüd hakataksegi üle kuulama prokuratuuri tunnistajaid, siis minnakse kaitsjate tõendite juurde.