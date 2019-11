Kogu tõde kinnisvarast. Kas aeg kinnisvara ostmiseks on halb või hea?

Kas jälle on kinnisvaravaimustuses eestlased end lõhki laenanud ja kordub 2007. aasta stsenaarium? Kindlasti mitte. Lähemal vaatlusel tekib sarnasuse asemel pigem raskusi 2007. aastaga üldse mingisuguse ühisosa leidmisel. Ehitusmahu võrdlemisel tuleb silmas pidada, et muutunud on ka ostjaskond ja tema ostujõud. Alustades kõige olulisemast, siis kinnisvaraturul jagub rohkem ostjaid. Ehkki kinnisvara soetatakse igas vanuses, kuulub valdav enamus koduostjatest siiski väga spetsiifilisse vanusegruppi - ligi 30-aastased või pisut vanemad inimesed. Tänu laulva revolutsiooni aegsele beebibuumile on sellises vanuses inimeste arv olnud viimastel aastatel rekordiliselt kõrge, ületades tublisti 2007. aasta taset.

Hoopis teisest klassist on ka inimeste ostujõud. Kui 2007. aastal piirdus Eesti keskmine brutopalk pisut enam kui 700 euroga, siis tänavu ületab see juba 1400 eurot. Seega, kui 2007. aastal sai keskmise brutopalga eest osta vaid 0,6 m2 keskmist korterit, siis tänavu saab keskmise brutopalga eest rohkemgi kui ühe ruutmeetri. Sarnaselt on oluliselt vähenenud leibkondade võlakoormus suhtena sissetulekutesse. Hästi iseloomustab toimunud muutuseid majapidamiste säästmismäär - kui suure osakaalu oma sissetulekust suudavad inimesed kõrvale panna. 2007. aastal oli Eesti säästmismäär negatiivne, s.t. laenude arvel tarbiti aastas rohkem, kui suudeti teenida. Täna on Eesti säästmismäär jõudnud umbes 12%ni ja ületab sellega Euroopa keskmist.

Kinnisvara, kindel investeering?

Kas tulevik saab olema sama helge? Oleneb perspektiivist. Kuigi konjunktuuriuuringute põhjal muutusid inimesed eelmise aasta lõpus uue kodu ostmise suhtes skeptilisemaks, siis viimastel kvartalitel on huvi parema elamispinna soetamise vastu taas kasvanud. Optimistlikud on ka kinnisvaraarendajad. Võrreldes eelmise aastaga on ruutmeetrite järgi arvutades kasvanud välja antud ehituslubade arv uute eluasemete ehitamiseks 17%.

Teisalt on pea kõik majandusanalüütikud arvamusel, et lähiaastate majanduskasv saab olema senisest aeglasem, mis paratamatult peegeldub ka tööturul ja tarbijakäitumises. Kõige olulisem muutus on toimumas aga ostjaskonnas. Nimelt on 25-34-aastaste arv, kes moodustavad enamuse kodulaenutaotlejatest, lähiaastail oluliselt vähenemas. Kui 2018. aastal oli selles vanuses 191 000 inimest, siis tänavu 3000 võrra vähem. Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi langeb järgmisel aastal vanuserühmas suurus täiendava 5000 võrra. 2022. aastaks on selle sihtgrupi arv kahanenud juba 20 000 võrra ehk rohkem kui 10%. On väga raske uskuda, et see kinnisvaraturgu ei mõjutaks.