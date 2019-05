Kohalik meedia: endine Taani finantsinspektsiooni juht on üks Danske rahapesuskandaalis süüdistuse saanutest

Mitmed sõltumatud allikad on Taani ärilehele Børsen kinnitanud, et panga endine finantsjuht Ramlau-Hansen on nende hulgas, kellele on Danske rahapesujuhtumis süüdistus esitatud, kirjutab Berlingske. Sellega seonduvalt toimus läbiotsimine ka tema Holtes asuvas kodus. Ramlau-Hansen ise ei soovinud talle esitatud süüdistuste osas kommentaare jagada.

Ta lahkus Danske panga finantsjuhi kohalt 2016. aastal, olles pangas pikalt töötanud. Üks tema ülesannetes hõlmas rahapesu vastase meetmete rakendamist pangas. Üsna pea pärast seda määrati Ramlau-Hansen Taani finantsinspektsiooni juhatuse esimehe kohale. Küll aga taandus ta ametist mullu kevadel, et keegi ei hakkaks kahtlema finantsinspektsiooni sõltumatuses Danske asja uurimisel.

Berlingske kirjutas lõppeva nädala keskpaigas, et kümne endisele Danske panga tippjuhile on panga rahapesujuhtumi uurimisel süüdistus esitatud. Seni on kohalikus meedias kirjutatud, et üks süüdistuse saanutest oli mullu sügisel Danske tegevjuhi kohalt taandunud Thomas Borgen. Ka on mainitud, et süüdistus esitati ka panga endisele peajuristile Flemming Pristedile.

Danske rahapesuskandaal puudutab kuni 200 miljardi euroni küündida võivat kahtlast päritolu raha, mis käis ajavahemikus 2007-2015 läbi panga Eesti haru. Panga tegevuse suhtes on juurdlused algatatud Taanis, Eestis, Prantsusmaal ja USAs.