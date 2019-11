Kohalik riskikapital lööb idufirmades rekordeid

Eelmisel aastal alustas ettevõtja Rain Rannu koos teiste ettevõtjate ja investorite Veljo Otsasoni ning Marek Kiisaga riskiinvesteeringute fondi Superangel, mis panustab varajase faasi tehnoloogiaettevõtetesse. Nelja aasta jooksul tahavad nad investeerida 40 varajase faasi idufirmadesse ning kaasavad nendeks investeeringuteks 20 miljonit eurot.

Mitu kodumaist idufirmat on saanud Eestist kokku ka miljon eurot. Varem omapäi tegutsenud ingelinvestorid on kogunenud riskikapitali fondide taha, et teha koos suuremaid investeeringuid.

