Kohalik tee-ehitusmaterjal jääb Väo ristmiku ehituselt „soodustavate tingimuste” tõttu kõrvale

„Meie karjääri kõrval on suur tee-ehitus. Seal sobiks see materjal (paekiviliiv – toim) tehniliste omaduste poolest alumistes kihtides kasutada, aga selle asemel veetakse seda kuskilt 30 kilomeetri kauguselt,” ütles 1959. aastast tegutseva suure killustikutootja Paekivitoodete Tehase OÜ tegevdirektor Kuldar Õunapuu. Nad on selle murega lahendust leidmata rinda pistnud juba kümmekond aastat.

Objekt, millele ta viitas, on Väo ristmiku ehitus, mis algas juunis ja peaks lõppema 2021. aastaks. Õunapuu kinnitusel tahab ka keskkonnainvesteeringute keskus (KIK), et killustikutootjad leiaksid sellistele kõrvalproduktidele nagu paekiviliiv kasutuse, kuid see on keeruline, sest maanteeamet ei luba seda oma objektidel kasutada.