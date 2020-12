Kohalikud omavalitsused saavad 1,1 miljardit eurot laenu võtta

„Omavalitsustelt, kes on kasutanud võimalust laenu suurendada maksimaalse piirini, ei ole loogiline oodata võla kiiret ja hüppelist vähendamist, eriti praeguses olukorras, mil tulud kasvavad aeglaselt,” märkis rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik.

Ta lisas, et ehkki enamikul omavalitsustel on praegu netovõlakoormus väike (keskmine on 22%) ja paljud ei pea laenu lisaks võtma, on mõnedel siiski vaja tulude vähenedes investeeringute tegemiseks laenu juurde võtta.

Kohalike omavalitsuste netovõlakoormus on väga erinev. 11 omavalitsusel netovõlakoormust pole, paljud on keskmise võlakoormusega, mõni senise piirimäära ehk 60% kandis ja üks omavalitsus – Setomaa – suisa 100% lähistel.