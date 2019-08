Kohe Tallinnas! Maailma suurimaid jahte jõuab täna Eestisse

Soomest kell 2:15 lahkunud jahtlaev saabub Tallinna eeldatavasti kella seitsme paiku täna hommikul. Üleilmse reaalajas laevaliiklust jälgiva veebisaidi Marine Traffic andmeil on luksusliku aluse saabumispaigaks märgitud BLRT-le kuuluv Vene-Balti sadam Koplis.

Araabia Ühendemiraatide valitsejapere liikme eralaev peatus Helsingis veidi alla kahe ööpäeva. Kaimani saarte lipu all seilav superjaht kasutas Katajanokka sadama külaliskaid, mille ääres tavaliselt seisavad suured kruiisilaevad, kirjutas Ilta Sanomat.

Laeval on reisijaile 30 kajutit, kuhu mahub 60 inimest. 56-liikmelisele teenindavale meeskonnale on lisaks 26 kajutit. Mugavustest olgu nimetatud spaa, bassein, helikopteri maandumisplats ja liftid. Luksusjahi aknaklaasid tumenevad vajadusel elektriliselt.

Abu Dhabi kuningliku perekonna juhi erajaht maksab 160 miljonit eurot. See pole silmatorkav mitte ainult oma suuruse ja luksusliku varustuse poolest, vaid on algselt ehitatud Hollandis sõjalaevaks ning hiljem kohandatud tipptasemel jahiks.

Varem nime Piet Hein kandnud Kortenaer-klassi fregatt võeti Hollandi sõjaväes kasutusele 1981. aastal. 1998 müüdi see Araabia Ühendemiraatide mereväele, kus teenis kuni 2005. aastani. Seejärel ehitati alus ümber kuningliku perekonna eralaevaks.

Luksuslaeva tavakiirus merel on 20 sõlme (37 km/h) ning maksimumkiirus 30 sõlme (56 km/h).

Abu Dhabi valitseja šeik Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan on Araabia Ühendemiraatide looja šeik Zayed bin Sultan Al Nahyani neljas poeg. Šeik Hamdanil endal on kuus poega ning ta on töötanud ühendemiraatide asepeaministrina.