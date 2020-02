Kohila ümbrikutehas sulgeb uksed

Bong Eesti andis töötukassale 48 inimese kollektiivsest koondamisest teada 14. jaanuaril. Ettevõte lõpetab tegevuse märtsis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me peame optimeerima parimal viisil. Meie Kohila ettevõte töötab efektiivselt, siin on väga motiveeritud inimesed. Me oleme nende üle uhked. Kuid arvestades arenguid Euroopa turul ja võttes arvesse seda, et see pole suur ettevõte, on

siinsed tootmismahud liiga väikesed," selgitas Bong Eesti juhatuse liige Krzysztof Kubasiak.

Tema sõnul oli Eesti ettevõte mitu aastat kahjumis.

Bongi tootmine asus valla poolt välja arendatud Kohila tööstuspiirkonnas ja kuulus omavalitsuse viie suurema tööandja hulka.

