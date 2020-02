Kohtupaberid: kuidas kuriteo matkija üritas Tartu endisele abilinnapeale konjakit ja kinkekaarte pähe määrida

2016. aasta märtsis kohtus matkija Suvoroviga. Ta oli varustatud konjakipudeli ja kapo kaameraga. Paarikümne minuti jooksul rääkisid mehed igasugustest erinevatest teemadest. Kohtumise lõpus soovis nn abiotsija Suvorovit tänada konjakiga, kuid abilinnapea keeldus. Matkija käis peale, kuid Suvorov vastas, et tunneb end ebameeldivalt. Lõpuks matkija lahkub ja pudel jääb Suvorovi kabinetti.

2017. aasta jaanuaris toimunud kohtumine jõudis lõpule ja matkija võttis välja kandilise karbi, mille sees oli viis 50-eurost Sportlandi kinkekaarti. „Ei, no poisid, see on liiast," kostab Suvorov vastu. Kingituse andja selgitab, et need on sponsoritelt. Karp jääb Suvorovi kabinetti.