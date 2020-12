Kohtutäitur: meeleheitel võlglased ründavad kohtutäitureid... aga võlad sellest ju ei kao

Hiljuti mõistis kohus kriminaalkaristuse mehele, kes ründas nii verbaalselt kui füüsiliselt talle täitedokumente tooma tulnud minu kohtutäituri büroo töötajat. Mees tekitas tema kodu ukse taha tulnud töötajale rünnakuga kehavigastusi, mille tõttu inimene oli mitu kuud töölt eemal. Asi päädis ründajale tingimisi vanglakaristuse ja rahalise hüvitise väljamõistmisega. Vaatamata karistusele ei tunnistanud ründaja oma süüd, vaid hoopis õigustas ennast: kohtutäituri büroo töötaja olevat teda tüüdanud ja sellepärast ta ründaski. Loomulikult ei pidanud ta vajalikuks kannatanu ees vabandada.

Sellised juhtumid ei ole paraku kohtutäiturite töös midagi erakordset, vaid viimasel ajal lausa sagenevad. Sõim, ähvardused, vastiku sisuga sõnumid ja e-kirjad on meie töös kahjuks üsna tavalised. Tundub, et levimas on üleüldine arvamus nagu võiks iga inimene teha, mida tahab ning et ametiisiku peal oma frustratsiooni välja elades kaoksid justkui võlaprobleemid ja eluraskused.

Loomulikult pole selline suhtumine kuidagi õigustatud, sest kohtutäitur teeb vaid oma tööd ehk viib ellu talle riigi poolt omistatud kohustusi. Kohtutäitur on õigusemõistmise viimane lüli, ilma milleta ei ole kohtusüsteemil ja seadusandlusel mõtet. Seda enam, et kohtutäitur ei hakka ju kedagi niisama heast peast n-ö ahistama, vaid sellele on enamasti eelnenud pikk võlgujäämise saaga.

Täitemenetlus annab kohtuotsusele jõu

Mõistan, et meie, kohtutäiturite, töö võib tunduda tüütu ja ebameeldiv. Samas omab meie töö tähendust ühiskonnale, majandusele ning kitsamas plaanis üksikisikutele ja ettevõtetele. Kujutage ette inimest, kes pärast pikka ja närvesöövat kohtuvaidlust on saanud kohtulahendi ning võib nüüd võlgnevuse sissenõudmise vaeva kohtutäiturile usaldada. Kui meil puuduks täitesüsteem, mis paneb võlgniku lõpuks ka päriselt maksma, ei oleks mõtet kohtus energiat, raha ja aega kulutadagi. Tänu kohtutäituritele saavad karistatud kiiruseületajad, elatisvõlglased ja joobnud olekus autorooli kippujad. Lihtsalt öeldes - just tõhus täitemehhanism annabki kohtuotsustele jõu ja mõjukuse.