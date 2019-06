Kohtutäitur müüb 1,5 miljoniga Taavi Sõnajala kinnistut

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja oksjonikeskkonnas avalikul elektroonilisel enampakkumisel oleva vara alghind on 1,44 miljonit eurot. Kinnisasi ja hoonestusõigus aadressil Laineoru 5 müüakse tervikvarana. Kinnistu omanik on Taavi Sõnajalale kuuluv PRO Agentuur OÜ. Samas kõrval kuuluv ettevõtja Oleg Sõnajala pojale veel elamumaa ja transpordimaa.

Nädal aega kestev oksjon algab 18. juulil. Täiendava info ja pildid leiab oksjonikeskkonnast.

Taavi Sõnajalg on korduvalt olnud meedia huviorbiidis, aga mitte positiivsete teemadega. Küll on juttu pettustest, siis alkojoobes sõidust. Mullu suvel sattus ta ühel laupäevahommikul Tallinna kesklinnas Pärnu maanteel baari Cafe VS juures kokaiinijoobes olles kaklusse, haaras relva ning tulistas inimest.

Pärast pea neljakuulist vahi all viibimist kinnitas kohus oktoobris süüdistaja ja kaitsja kokkuleppe, millega Sõnajalg pääses vabadusse, kuid ei tohi kahe aasta jooksul tarvitada narkootikume ega tilkagi alkoholi. Lisakaristusena võeti Sõnajalalt ka neljaks aastaks relvaluba.

