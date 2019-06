Kohtutäitur müüb Taavi Sõnajalale kuuluvat Aidu tuulepargi osa

PRO Agentuur OÜ (varem kandnud nime TUULE VARA OÜ ) ei ole esitanud juba 2017. aasta majandusaasta aruannet ning Krediidiinfo andmetel on ettevõttel tänase seisuga 1 558 eurone maksuvõlg ning ettevõttel on registreeritd 7 maksehäiret. Ettevõtte põhitegevusalana on märgitud muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.

Osa alghind on kohtutäiturite ka pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas ilmunud teate kohaselt enampakkumisel nimiväärtus ehk 1 269 137 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonite oksjonikeskkonnas hiljemalt 18.juulil kell 10. Enampakkumine algab 18.juulil kell 10 ja lõpeb 25.juulil kell 10. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 126 914 eurot.

Ärileht kirjutas reedel, et kohtutäitur pani oksjonile ka Taavi Sõnajala samale firmale kuuluvad kolm pooleliolevat maja Viimsis mere ääres, mille alghind on 1,44 miljonit eurot.

Ettevõtja Oleg Sõnajala poeg Taavi Sõnajalg on korduvalt olnud meedia huviorbiidis, aga mitte positiivsete teemadega. Küll on juttu pettustest, siis alkojoobes sõidust. Mullu suvel sattus ta ühel laupäevahommikul Tallinna kesklinnas Pärnu maanteel baari Cafe VS juures kokaiinijoobes olles kaklusse, haaras relva ning tulistas inimest.