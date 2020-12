Kohtutäiturid otsivad võlgnikust ärimeest Oliver Kruudat maa alt ja maa pealt

Septembris jõustus kohtuotsus, millega Kruudalt ja tema firmalt AS Rubla mõisteti solidaarselt Marcel Vichmanni firma Best Idea OÜ kasuks 15 miljonit eurot, misjärel algas Kruuda vastu pankrotiavalduse ettevalmistamine.

Konks on aga selles, et võlgnikule tuleb esmalt kätte toimetada pankrotihoiatus ja kui teatud aja jooksul võlgnik nõuet ei täida, siis saab kohtusse esitada pankrotiavalduse; seega pankrotihoiatuse kättesaamisest kõrvalehoidmisel on võimalik pääseda pankrotimenetlusega kaasnevatest tagajärgedest või neid edasi lükata.

"Oliver Kruuda on nagu nähtamatuks tegevat pulbrit manustav üle linna Vinski," muigas kohtutäitur Risto Sepp pankrotiistungi järel, kui algselt videosilla teel osalenud Kruuda ühenduse katkestas ning täituri sõrmede vahelt taas välja lipsas.

Juhtkirjas tõdes Äripäev, et "nähtamatud" isikud, kes näiteks pankrotimenetluse ajal tahtlikult haihtuvad, saaks korrale kutsuda, kui @eesti.ee aadressile teate saatmise järel lugeda see mõne aja möödudes üle antuks.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.