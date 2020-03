Kohtutäiturid räägivad suu puhtaks: kõik võlglased ei peaks sugugi jõudma meie kätte

Kohtutäiturid Risto Sepp ja Arvi Pink on valdkonnas tegutsenud aastakümneid. Nad töötasid sel alal juba siis, kui kohtutäiturid olid veel kohtute all ehk tegutsesid riigi palgal. Varsti 20 aastat on nad olnud avalikku ametit pidavad kohtutäiturid, kes peavad oma igapäevase leiva ise välja teenima. Nende sõnul peaks Eestis võlgade sissenõudmise ja üldse inimeste finantskäitumisega tõsiselt tegelema. Kõik võlglased ei peaks sugugi sattuma kohtutäiturite kätte.

Sepp ja Pink toovad välja rida põhjuseid, miks tänane süsteem ei tööta. Millised on meie peamised probleemid? Miks võlgnikud end üha ülbemalt üleval peavad ja millised oleks lahendused, et olukorda paremaks muuta?