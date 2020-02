Kohtutäiturite koda puudega inimeste toetuste arestimisest: sissenõudjateks on ka elatisraha saavad lapsed

Möödunud nädalal kirjutas Ärileht, et veebruarist hakkas tööle töötukassa infosüsteem, mis suudab lühikeses ajaga läbi töötada kõik kohtutäiturite aktid. Uue süsteemi käivitumisega ilmnesid aga tõsised probleemid, sest täiturid arestisid inimestele väljamakstud töövõimetustoetustelt varasemalt suuremaid summasid ning inimestele jäi kohati kätte vähem raha kui kehtiv elatusmiinimum ette näeb.

„Oluline on siinkohal mõista, et kohtutäiturid ei teinud veebruaris uusi arestimisakte vaid käivitus uus IT-lahendus, mis võttis andmed ka kõikidest varasematest töövõimetoetustele saadetud arestimisaktidest ning segadus ja ülearestimine tekkis just seetõttu," toonitas Hunt.

Tekkinud olukorra lahendamiseks kannavad kohtutäiturid ülearestimise tulemusel laekunud raha võlgnikele tagasi.

Hunt möönis, et töövõime toetuse saajad on haavatav sihtrühm, aga juhtis tähelepanu võlgade sissenõudjatele. Ta tõi välja, et sissenõudjateks nendes menetlustes on elatisraha saavad lapsed, samuti võlgniku tõttu liiklusõnnetusse sattunud ja tänaseks töövõimetud isikud või pensionärid.

„Kas mõistlik oleks jätta kohtulahendiga võlga või hüvitist õigustatud isikud ilma oma välja mõistetud õigusest? Töövõime toetusest kinnipidamiste tegemine on täiendav võimalus enda võlgadest vabaks saamisel. Kohtutäituritele teevad võlgnikud ka ise avaldusi, et tema töövõimetoetusest tehtaks kinnipidamisi, sest inimesed mõistavad, et oma võlgadega peab tegelema," rääkis Hunt.