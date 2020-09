Kohus ei kinnitanud Sõnajalgade pakutud kompromissi, nad peavad Aidus ühe tuuliku labad novembriks maha võtma

TTJA teatel tegi Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv Eleon Green OÜ lammutamisele määratud Aidu tuulik 5 osas praegu pooleliolevas kohtuasjas kompromissettepaneku, mis seisnes selle mitte lammutamises ja labade lukustamises.

„Nii Eleon Green OÜ poolt esitatud kompromissettepanekut ega ka esialgse õiguskaitse taotlust kohtu poolt ei rahuldatud, mistõttu tuleb Eleon Green OÜ-l lammutada Aidu tuulepargis olev tuulik nr 5 TTJA poolt ettekirjutusega antud tähtajaks ehk novembris 2020,” ütles TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. Põhivaidluses ehk lammutusettekirjutuse vaidlustuses läheb kohtumenetlus samal ajal aga edasi.

TTJA tegi veebruari alguses tuuleärimeeste ettevõttele ettekirjutuse eemaldada mullu kevadel Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, kuna need segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet.

TTJA põhjendas sammuga sellega, et on alates 2019. aasta märtsist viinud Aidu tuulepargi osas läbi põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega, mistõttu on amet veendunud, et oht riigi julgeolekule on püstitatud tuulikuga reaalne ja see on juba realiseerunud.

Eleon Green OÜ vaidlustas TTJA lammutusettekirjutuse kohtus, mistõttu andis asja menetlev Tallinna halduskohus pooltele aega asjas kompromissi sõlmimiseks. Nagu näha, siis asjas kompromissini ei jõutud.

Kogu asjas käib vaidlus selle üle, kas Sõnajalgadel oli õigus püstitada Aidu tuuleparki ca 220 meetri kõrgused tuulikud või mitte. Arendajad ise on veendunud, et nad on kõik õigesti teinud, TTJA on aga seisukohal, et nad on rikkunud neile kooskõlastatud tingimusi, mis lubasid maapinnast kuni 185-meetriste tuulikute püstitamise.

Kuna planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas, siis on tuulikute lubatud parameetrite järgmine olulise tähtsusega. Muuhulgas on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.