Kohus käsib Linnamäe apteegil PERH-i ruumidest viivitamatult välja kolida ja kahju hüvitada

Terve Pere Apteegi OÜ juhatuse liige Kadri Ulla ütles, et nad on sundtäitmise otsuse juba edasi kaevanud ning nad jäävad ootama kohtuotsust. "Ehkki austame kohtumäärust, oleme endiselt veendunud, et suulised kokkulepped on ka kokkulepped. Sellest lähtuvalt loodame, et teise astme kohus teeb esimesest kohtuastmest teistsuguse otsuse," ütles Ulla.

Ulla nimetab maakohtu seisukohta arusaamatuks: "Terve Pere Apteek pakkus tagatist kohtu deposiiti, mis oleks katnud kõik vastaspoole kahjud. Viivitamatu sundtäitmine on Eesti kohtupraktikas väga ebatavaline meede. See sisuliselt lükkab ümber kogu kohtusüsteemi toimimise loogika, kus mitmeastmeline kohtusüsteem teeb oma tööd. Mis puudutab vastaspoole juttu, justkui Terve Pere Apteek oleks pankroti äärel, siis see ei vasta kindlasti tõele - Terve Pere Apteek on apteegituru liider."

Terve Pere Apteek OÜ suuromanik on 78% osalusega mitmes erinevas valdkonnas tegutsev suurärimees Margus Linnamäe.