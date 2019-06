Kohus keeras kraanid kinni: ajakirjandusel keelati Tallinna Sadama kohtuasja ligi 100 tunnistaja ütluste kajastamine

Niisiis saab Ärileht näiteks tänase istungi kohta öelda vaid niipalju, et tunnistusi käisid andmas arhitekt Urmas Lõoke, Pilderi OÜ juhatuse liige Ivo Lõppe, Paluküla RE OÜ osanik ja juhatuse liige Toomas Kivistu, tuntud reformierakondlasest endine poliitik Toomas Vilosius ning OÜ Gotrack juhatuse liige Aivar Trevet rahapesuepisoodidega seoses. Milliseid küsimusi tunnistajatelt küsiti ja milliste kuriteoepisoodidega need täpsemalt seotud on, keelab kohus avaldada, sest need on juba faktilised asjaolud. Määruse rikkujat ootab ees rahatrahv või kuni üheaastane vanglakaristus.

Varem on ka meediast läbi käinud, et kogu protsessi jooksul soovib riigiprokuratuur kohtusse tunnistama kutsuda 94 tunnistajat.

Eesti ajaloo suurimas altkäemaksuafääris süüdistatavad on Tallinna Sadama endised juhid Ain Kaljurand ja Allan Kiil kui altkäemaksu võtjad. Allan Kiili puhul ulatub altkäemaksu summa süüdistuse järgi 3,5 miljoni euroni. Altkäemaksu andmise eest on kohtu all ka poolakas Jan Paszkowski (endine Remotowa laevatehase kommertsjuht), Tõnis Pohla (endine Baltic Maritime Logistics Group'i nõukogu liige), Eno Saar (endine HTG Investi esindaja), Üllar Raad (endine Esteve Terminal AS esindaja), Sven Honga (Keskkonnahoolduse OÜ juht), Toivo Promm (väidetava altkäemaksu vahendajana, Bone Invest juht) ja Tallinna Sadama endine hooldusosakonna juhataja Martin Paide. Lisaks juriidiliste isikutena HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.

Üks süüdistatav, Valdo Õunap (HTG Partner AS juht) sõlmis eelmisel nädalal prokuratuuriga kokkuleppe ning talle mõisteti karistuseks tingimisi vangistus.