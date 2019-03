Kohus kuulutas välja Eesti Lihatööstuse pankroti

Avaldused EL-i pankroti väljakuulutamiseks esitasid selle aasta jaanuaris Osaühing Kupna Mõis ja Saimre Seakasvatuse Osaühing, edastab ERR Uudised.

Võlausaldajad tegid avaldused, kuna ühistu jättis nuumsigade müügi eest esitatud arved tasumata ja kuna neil ei õnnestunud võlgnevust välja nõuda, palusid nad EL-i pankroti väljakuulutamist.

Kohus leidis, et võlgnik on püsivalt maksejõetu, mistõttu tuleb pankrotiseaduse järgi välja kuulutada pankrot. Pankrotihalduri kogutud tõendite järgi on ühistul püsivaid täitmata kohustusi oluliselt rohkem kui vara. Võlgnikul on vara hinnanguliselt summas 998 255 eurot ja kohustusi vähemalt summas 1 942 558 eurot. Nimetatud kohustusele lisanduvad veel võlgnevused töötajatele, mille täpne suurus selgub töölepingu lõpetamise seisuga.

Pankrotihalduri andmetel on Eesti Lihatööstus tegutsenud aastaid kahjumiga ja ettevõte ei suutnud möödunud aastal viia enda tegevust tasemeni, mis võimaldaks majandustegevuse jätkamist viisil, et lisaks jooksvatele igakuistele kohustustele suudetaks likvideerida varasematest aastatest juba sissenõutavaks muutunud kohustused. Ühistu tegevust pärssiva tegurina tõi haldur muu hulgas välja sagedased juhatuse liikme vahetused.

Ühistu pankrotihalduriks on määratud vandeadvokaat Karin Antsov ja võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 29. märtsil Jõgeva kohtumajas.