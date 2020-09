Kohus kuulutas välja ühe Taisto bussifirma pankroti

Tartu Maakohus võttis 13. augustil tehtud määrusega menetlusse VBV Trans AS-i, mille ärinimi kuni selle aasta 23. juulini oli AS Taisto Transport, avalduse tema enda pankroti väljakuulutamiseks. Võlgnik tõi kohtule esitatud põhjendustes välja, et on püsivalt maksejõuetu, võlausaldajate ees on kohustusi kokku vähemalt 1 370 529, 20 euro ulatuses ja vara on 329 301, 20 euro ulatuses.

Tutvunud avalduse ja selle lisadega, uurinud ajutise halduri aruannet, võlgniku seadusliku esindaja ja ajutise halduri sõnavõttu kohtuistungil, asus kohus teisipäeval, 8. septembril seisukohale, et avaldus VBV Trans AS pankroti väljakuulutamiseks on põhjendatud.

Võlgniku avalduse kohaselt on võlgade kogusumma 1 370 529,20 eurot. Teadaolevat vara on võlgnikul tema avalduse kohaselt 329 301,20 euro ulatuses. Kohtule esitatud ajutise halduri aruande järgi on võlgnikul vara 501 964,17 euro väärtuses, kohustusi 960 076,80 euro väärtuses. Kohus leidis, et kahtlusteta on tegemist võimetusega võlgnikul olemasoleva vara arvel täita tema kohustusi ning võlgniku vara ei kata tema kohustusi.

„Kohus nõustub ajutise halduri seisukohaga, et arvestades jätkuvat epidemioloogilist situatsiooni, ei pruugi võlgnikul olla võimalik reisijate linnadevahelise liiniveoga teenida lähemas ettenähtavas tulevikus tulu, mis võimaldaks tekkinud kohustused kogu ulatuses täita. Võlgniku maksejõuetus ei ole ajutine või tulevikus tekkiv seisund, vaid võlgnik on juba püsivalt maksejõuetu,“ seisab kohtumääruses.

Mis puudutab maksejõuetuse tekkimise põhjuseid, tõi ajutine haldur kohtule esitatud aruandes välja peamiselt kolme põhjust: 1) alates 2017.aastast teenitud kahjum sai alguse 2015.aastal jõustunud seadusemuudatustest, mille järgi oli konkureerivatel teenusepakkujatel lubatud saata busse liinile samasse sihtkohta samal kellaajal; sellises olukorras ei suutnud võlgnik konkureerida suuremate pakkujatega; 2)tasuta transpordi algamine maapiirkondades aastal 2018, tasuliste vedude korraldajana ei leidnud võlgnik enam endises mahus reisijaid; 3) püsiv maksejõuetus saabus 2020.aastal koroonapandeemia mõjude tõttu.