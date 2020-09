Kohus langetab täna otsuse maksupettuses süüdistatava Oliver Kruuda ja tema kaaslaste üle

Esimene kuriteo episood, milles Kruuda on antud kohtuasjas süüdistuse saanud, on käibemaksupettus, mis viidi läbi 2015. aasta alguses. See puudutab OÜ Paide Piim pankrotipesast ostetud seadmeid, mis osteti Dairy Trading House poolt 246 000 euro eest ja müüdi AS-ile Tere edasi juba umbes 918 000 euro eest.

Prokuröri Alar Lehesmetsa sõnul esitas Kruuda Tere omaniku ja juhatuse liikmena mitme inimese, sh Rein Lepassoni kaasaaitamisel maksukohustuse vähendamise eesmärgil 2015. aasta märtsis ja mais maksuhaldurile käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid. Lehesmets märkis, et sellega rikuti käibemaksuseaduse nõudeid ja selle tulemusel jäi riigile laekumata 125 298,83 eurot.

Teine episood, mis antud kohtuasjas on uurimise all, on jaanuarist 2015 kuni juunini 2016 toimunud tulumaksupettus. Sellega seoses süüdistatakse Kruudat Tere AS-i juhatuse liikmena koos mitme inimese, sh ettevõtte finantsisti Jaanus Rätsepa kaasaaitamisel AS-i Tere tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonides valeandmete esitamises eesmärgiga varajata AS-i Tere maksukohustust.

„Süüdistus seisneb sellest, et AS Tere teostas perioodil jaanuar 2015 kuni aprill 2016 Fedata Invest OÜ-le väljamakseid summas 996 614 eurot ning alates aprillist juunini 2016 Kiosk24 OÜ-le väljamakseid summas 30 185,52 eurot ning Köök24 OÜ-le väljamakseid summas 47 940 eurot – mis ei olnud seotud ettevõtlusega,” kirjeldas Lehesmets. Maksupettustega riigile tekitatud kahju kogusuuruseks on ligi 400 000 eurot.

Lisaks maksukuritegudele süüdistab prokuratuur Oliver Kruudat ka valevande andmises Tere AS-i saneerimismenetluses. Süüdistuse kohaselt kirjutas ta Harju maakohtus alla dokumendile, millega esitas teadlikult valeandmeid, kuna seal ei kajastunud üks Tere AS-i poolt käendatud laen. Samas kinnitas Kruuda vande all, et esitatud andmed vastavad tegelikkusele.

Kruuda kaitsjad leiavad aga, et tegu on endise piimatöösturi tagakiusamisaktsiooniga. Ka on nad seda meelt, et kohtumenetluse käigus üle kuulatud tunnistajad on olnud ebausaldusväärsed. Viidates prokuratuuri tunnistajatele, kes algul olid ka ise kahtlustatava või süüdistatava rollis, märkis näiteks Kruuda kaitsja Kaspar Lind, et nende kaudu üritab prokuratuur luua endale soodsaid tõendeid, ütlusi ja selgitusi.