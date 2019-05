Kohus otsustas: Tallinna Sadama istungid jätkuvad poolakaga

Riigiprokuratuur soovis suures ulatuses altkäemaksu andmises süüdistatava Jan Paszkowski üleandmist Poola (sealse prokuratuuri taotlusel), sest Poola on alustanud samuti altkäemaksuasjas menetlust. Paszkowski pole seal küll isegi kahtlustust saanud, kuid Eesti prokuratuur selgitas oma taotlust sellega, et pidama ei peaks paralleelseid kriminaalmenetlusi.

Kohus selgitas, et kuigi poolaka elukoht on Poolas, on ta avaldanud soovi, et menetlus jätkuks Eestis.

Lisaks sellele asuvad enamus tõenditest Eestis ja on pärit Eestist, enamus tunnistajatest on Eestist ja kaassüüdistatud samuti. Lisaks selgitas kohtunik, et Poolas on menetlust alustatud Eestist saadud tõendite alusel, Paszkowskit ei süüdistata eraldi kuriteos, vaid tema tegu on seotud altkäemaksu võtmises süüdistatava Allan Kiiliga. "Kohus leiab, et üleandmine Poola rikuks Jan Paszkowski õigust mõistlikule menetlusajale, kuivõrd Poolas on alles käimas kohtueelne menetlus," edastas kohtunik Väliste.

Paszkowski vabastatakse ka senikauaks kohtuistungitel osalemisest, v.a juhtudel kui prokuratuur või kohus tema kohaletulemist nõuavad. Samuti tuleb teda süüdistatavana kohtus üle kuulata ja ta peab osalema kohtuvaidlustes ja otsuse kuulutamisel.

Riigiprokurör Laura Feldmanis sõnas, et nad arutavad nüüd, kas kohtumäärust vaidlustada või poolaka üleandmist kohtumenetluse käigus uuesti taotleda. See sõltub Poola prokuratuuri soovist ning kas ja kuidas seal menetlusega edasi minnakse.