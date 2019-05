Kohus peatas Sõnajalgadele esitatud TTJA sunnirahanõude 30 päevaks

TTJA määras Eleon Greenile ettekirjutuse väidetava mittetäitmise eest sunniraha 17 000 eurot, mille tasumise tähtaeg oli 10.mai. Eleon Green vaidlustas sunniraha määramise ning kohus keelas esialgse õiguskaitses korras sunniraha sissenõudmiseks toimingute tegemise. Kui esitatakse määrusele määruskaebus või vastuväide, siis tuleb halduskohtul lahendada kaebuse esitaja esialgse õiguskaitse taotlus põhjendatud määrusega, vastasel korral jääb õiguskaitse kehtima kuni kohtuvaidluse lõpuni.

„Kohus tegi otsuse kõigest neli tundi pärast vastava kaebuse esitamist, mis on enneolematu operatiivsus. Kohtunikud ei tee selliseid otsused kergekäeliselt ja sellest võib järeldada, et TTJA nõue oli täis vastuolusid ja õiguslikku praaki, nagu on olnud nende tegevus algusest peale. Sellist ebaproportsionaalset jõu kasutamist eraettevõtte vastu ei saa õigusriigis lubada ja sellele peab avalikku tähelepanu pöörama,“ ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg.