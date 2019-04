Kohus pööras 5G litsentside osas ministeeriumile selja

Levikom vaidlustas majandus- ja komunikatsiooniministeeriumi ja tehnilise järelevalve ameti 5G sageduskonkursi. Juba kahes kohtuastmes lüüa saanud ministeerium läks edasi vaidluses riigikohtusse, kes aga ei võtnud kaebust töösse.

Peamine etteheide riigile seisneb konkurentsi mahasurumises ning sagedusala väljajagamises mobiilsideoperaatoritele.

Konkursitingimused kohtus vaidlustanud telekomiettevõtte Levikom tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on 5G olemus selliste teenuste pakkumine nagu näiteks asjade internet, tööstusrobotid, isesõitvad autod ja kaugmeditsiin, mille puhul on kõige olulisem võrgu reaktsioonikiirus ja sidekindlus. “Nelja või enama loa väljastamine on 5G standardiga kooskõlas ja ei takistaks ühelgi mobiilioperaatoril ka kiirema interneti pakkumist, kuigi see ei ole 5G tehnoloogia peamine mõte. 5G sageduslubade konkursi eesmärk peaks eelkõige olema see, et 5G teenused muutuksid Eestis võimalikult kiiresti kättesaadavaks,” rääkis Põldsamm. “Konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks sisuliselt turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine.”