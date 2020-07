Kohus: Soome riik võib lõpetada maskilepingu Tallinna iluettevõtja Tiina Jylhäga

Riiklik varustuskindluskeskus sõlmis Eestis elava skandaalse taustaga Soome ettevõtjaga koroonakriisi tippajal aprilli alguses viiemiljonilise lepingu, et Jylhä muretseb Hiinast hädavajalikke kaitsemaske.

Soomlased tegid ka Jylhä iluteeninduse firmale pooles ulatuses ettemaksu, teine osa pidi tasutama kauba kohalesaabumisel. Luminori pank, kuhu 2,6 miljoni eurone ettemaks laekus, aga külmutas väikefirmale saabunud miljonid seoses kahtlustusega rahapesus.

"Hageja on väitnud, et maskide kiire pakkumine ja kokkulepitud tähtaeg olid lepingu sõlmimisel kesksel kohal," kinnitas kohus väljaande Helsingin Sanomat teatel. Kokkulepitud tarnetähtaja eiramine oli tõsine lepingurikkumine kostja poolt, seisab kohtuotsuses.

Harju maakohtu esmaspäevast otsust on võimalik edasi kaevata kõrgema astme kohtusse.

Soome peaministri nõudel astus riikliku varustuskindluskeskuse juht nurjunud hanke tõttu 10. aprillil ametist tagasi, samuti kaotasid töö mitu tema alluvat.

Mai alguses tühistas Luminor Jylhä ettevõtte kontole kantud rahalt rahapesukahtluse, kuid jätkuvalt oli ebaselge, mis sellest rahast edasi saab, kuna Jylhä ei olnud nõus varustuskindlusekeskuse sooviga tehing tühistada.

8. mail andis Jylhä Soome varustuskindluskeskusele teada, et on nõus tehingu tühistamisega, kuid koos sellega saatis asutusele ka hoiatuse kahjunõudest, millega nõuab valurahaks ligi kolm miljonit eurot. Raha, mis oli kantud Jylhä kontole, ettevõtja konfiskeeris n-ö kindlustamismeetmena. 15. mail andis Jylhä kohtusse hagi varustuskindluskeskuse vastu, nõudes ligi kolme miljonit eurot.

Samas on Soome meedia kindlaks teinud, et viimase kahe aasta jooksul on Jylhält inkasso kaudu välja nõutud üle 200 000 euro võlgu. Sellele lisaks on ta ka varem majanduskuritegudes süüdi mõistetud. Samuti on Jylhäl mitmeid pooleliolevaid kohtuasju.

Tema Eesti ettevõte The Look Medical Care registreeriti 2016. aastal. Viimase kolme aasta jooksul ehk perioodil 2017-19 on selle käive jäänud 250 000-550 000 euro kanti aastas.