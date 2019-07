Kohus tühistas Sõnajalgade viibimiskeelu Aidu tuulepargis. Andres Sõnajalg: ametnikud üritavad avalikkust eksitades tuulepargi arendust takistada

Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tänane sõnum kohtumajast järjekordne tõestus sellest, kuidas teatud ametnikud vahendeid valimata ja avalikkust eksitades üritavad tuulepargi arendust takistada.

“Vassitakse nii tuulikute kõrgusi mõõtes kui ka neile kõikvõimalikke negatiivseid mõjusid külge pookides. Isegi viibimiskeeld pandi peale kehtivast õigusest, sh põhiseadusest mööda vaadates. Aga seni kuni meil on sõltumatu kohtuvõim tõe eest väljas, liigume me tuulepargi arendamise teel vääramatult edasi,” lisas Sõnajalg.

Esimese, ajutise viibimiskeelu kehtestas PPA Aidu tuulepargi ehitusplatsile tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) taotluse alusel 19. aprillil. Sellele järgnes 26. aprillil järgnes tähtajatu viibimiskeelu korraldus.

Sõnajalgade ettevõte Eleon Green, kes viimati Aidus tuulepargi arendamisega tegeles, tõi kohtule esitatud kaebuses välja, et oma korralduses ei esitanud PPA ühtegi põhjendust, mis viibimiskeelu kehtestamist õigustaks, viidatakse ainult TTJA ja kaitseministeeriumi taotlustele viibimiskeeld kehtestada.

“Kõik vastavad nn faktilised asjaolud on kaebaja poolt vaidlustatud ning vastustajal (PPA-l – toim) puudus õiguslik alus juhinduda üksnes viibimiskeelu taotluses esitatust kui vaidlustamata ja tõestest faktilistest asjaoludest,” märkisid tuuleärimehed kohtule esitatud kaebuses. Andres Sõnajala sõnul on märkimisväärne, et kaebus viibimiskeelu asjus läks kohtusse teele alles eile hilisõhtul ning vähem kui poole tööpäevaga on kohus juba esimese seisukoha võtnud.