Kohutav pööre Soome eluasemeturul: iga teise kodu väärtus langeb

Kuni 2009. aastani oli koduostja kindel, et kodu väärtus aina kasvab. Siis algas finantskriis, tööealiste arv hakkas vähenema ja linnastumine intensiivistus. Esimesed märgid muutusest tulid igapäevaelust, kui korterist ei saanud enam lahti.

Kuid korteri müügiaja pikenemine pole ainus ebameeldiv üllatus. Enam ei saa lihtsalt laenu näiteks torude remondiks. Brotheruse hinnangul saab korterelamu renoveerimiseks laenu, kui korteri hind on üle 1500 dollari ruutmeetri kohta. Odavamale korterile on vaja näiteks suuremad omaosalust või lühemat laenuperioodi, et üldse oleks võimalik laenu saada.

Sellise eluaseme tulevikuväärtuse väljavaated on väga sünged. Võib esineda korterelamuid, mille maksekohustused on suuremad kui eluruumi väärtus.

Asi on sama hull ka eramute tarbeks laenamisel. Mõnes Soome piirkonnas on eramu nagu uus auto, mille hind hakkab salongist välja sõites kohe vähenema. Maja muutub odavamaks kui ehitamine on lõppenud ja kolitakse sisse.

Asukoht muutub kodu väärtuse arvutamisel üha tähtsamaks.

Mida maksab valmis ehitatud kodu, kui krundile pole nõudlust?

Vanade majade puhul saab pank laenu anda vaid kuni 50% müügihinnast varasema 60% asemel. See tähendab, et üha suurem summa tuleb oma taskust välja kaevata ja leppida, et te ei näe seda raha enam kunagi.

Sarnased muutused toimuvad ka linnades ning isegi kaugtööd võimaldav digitaliseerimine ei päästa. „Usuti ja loodeti, et kaugtööd tehakse kusagil muuli otsas. Seda pole juhtunud. Inimeste soov elada maapiirkondades pole suurenenud,” tõdes Brotherus.

Isegi linnade sees võib olukord erineda. Espoos tõstis Lääne metroo ehitamine kodude väärtust. Teistes kohtades on bussiühenduste vähenemine kahandanud ka kinnisvara hinda. Isegi Kotkas, kus hinnatrend on tugevalt alla käinud, on kõige väärtuslikumate kodude hinnad tõusnud.

„Peaksite olema ettevaatlik, et mitte kulutada kogu oma pere raha ühele korterile. Võiksite kaaluda isegi rentimist,” ütles Brotherus. „Kodu ostmisele mõeldes on kõige olulisem kodu väärtus ja asjaolu, kuidas see teie igapäevaelu mõjutab.”