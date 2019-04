Kohvihiid Starbucks läks Eesti ettevõtja vastu kohtusse

Oma otsust põhjendas kohus kaubamärgi seaduse punktidega, millekohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks; mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks ning mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Ühtlasi otsustas kohus jätta menetluskulud Daniela Dalberg-Dyageleva kanda. Kuivõrd tegu on värske otsusega, on seda võimalik 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse kättetoimetamisest võimalik edasi kaevata.