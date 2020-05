Kõige populaarsemale hooajalisele töökohale kandideerib keskmiselt üle 100 tööotsija

Populaarseimale hooajalisele tööle – ehk maasikakorjaja ja põllutöölise ametikohale – laekub keskmiselt 116 kandideerimisavaldust. Teine populaarseim hooajatöö on aiandustööline, kuhu kandideerib keskmiselt 83 tööotsijat. Hooajatööde populaarseima ametite esikolmikusse mahub ka lehekandja 44 kandideerimisavaldusega.

„Hooajatööde puhul on väga oluline, et tööandja tooks tööpakkumisel selgelt välja pakutavad tingimused. Näiteks on 38%-l hooajalistest tööpakkumistest avalikult välja toodud palganumber, mis lihtsustab värbamist ja aitab kiiremini leida sobivaid hooajalisi töötajaid,“ märkis CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Ta lisas, et maasikakorjaja ametile pakuvad tööandjad kuu keskmiseks teenistuseks palka alates 600 kuni 1200 euroni, kuid leidub ka suuremaid palgapakkumisi. Üle 40 CV laekub ka suvehooaja klienditeenindajate- (42) ja farmitööliste (40) tööpakkumistele. Lisaks on populaarsed suvereporteri ja aedniku ametikohad, kuhu kandideerib keskmiselt vastavalt 27 ja 21 tööotsijat.

Populaarseimad hooajatööd (keskmine avalduste arv ühe ametikoha kohta) Maasikakorjaja / põllutööline - 116 avaldust

Aiandustööline - 83 avaldust

Lehekandja - 44 avaldust

Klienditeenindaja suvehooajaks - 42 avaldust

Farmitööline - 40 avaldust

Suvereporter - 27 avaldust

Aednik - 21 avaldust

Marjakuller - 19 avaldust

Traktorist - 15 avaldust

Vetelpäästja - 7 avaldust

Marjakulleri töökohale on konkurents veidi väiksem ja keskmiselt kandideerib tööpakkumisele 19 tööotsijat. Ka traktoristi tööpakkumiste vastu on huvi mõnevõrra väiksem ja sellele ametikohale kandideerib keskmiselt 15 inimest. Kõige keerukam on aga leida hooajaks vetelpäästjaid – ühele vetelpäästja ametikohale kandideerib keskmiselt 7 tööotsijat.

Kokku on hetkel CVKeskus.ee tööportaalis üle 100 hooajalise tööpakkumise.