Kõigest lennuõnnetus? USA ei näe põhjust miks Boeing 737 MAX lennukid peaksid seisma

Toimetas: Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS 2

Boeing 737 MAX Foto: Scanpix/ AFP

Ajal kui Euroopa Liit ja suur osa muust maailmast on Etioopias toimunud 157 inimese surmaga lõppenud lennuõnnetuse tõttu keelanud sama tüüpi lennukitel lendamine ning ka lennukompaniid on omaalgatuslikult jätnud need lennukid lennuväljale parkima, ei näe USA põhjust miks ei tohiks sama tüüpi lennukid edasi lennata.