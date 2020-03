Kõik ootavad koroonaviiruse ravimit, aga ajalugu näitab, et see võib olla väga keeruline protsess

Ravimifirmad on andnud märku, et nad soovivad ravimid kiiresti turule tuua. Kohtumisel Valges Majas ütlesid suuremate ravimifirmade juhid Donald Trumpile, et nad teevad edusamme. Mõne kuuga võivad ravimid juba saadaval olla ning vaktsiin peaks inimesteni jõudma järgmisel aastal.

„Tehke see ära," ütles Trump. „Me vajame seda."

Kuid ajalugu näitab, et tahtest ei pruugi piisata. Viimasel kahel aastakümnel on kaks teist koroonaviirust kandunud loomadelt inimestele. Ebola tappis pooled neist, kes selle said. Zika lainetus kahjustas aga beebisid enne nende sündi. Ravimifirmad kulutasid miljardeid, et kõige kaitsetumaid kaitsta, aga lõpuks ei suudetud millegagi välja tulla.

Ei ole mingit garantiid, et koroonaviirusega läheks teisiti, kuid tuleb tõdeda, et teadlased igal pool maailmas on teinud edusamme. Hiina teadlased andsid välja olulisi admeid, et nende kolleegid saaks kiiresti alustada. Hiinas on tehtud enam kui 200 kliinilist katsetust erinevate ravimitega

Peamised küsimused on, kas jõupingutused viivad sihile, suudavad haiguse leviku kontrolli alla saada ja toovad ka ravimifirmadele raha tagasi. Ravimifirmade aktsiahinnad on teinud suuri hüppeid, sest on lootus, et nad leiavad lahenduse ja et firmad hakkavad nende pealt väga suurt raha teenima. Samas, ebola vaktsiini turule toomine võttis aastaid ja ei näi, et see ravimifirmale kasumlikult lõppeks. Teine ravim ei ole ikka veel laboristki välja jõudnud. Zika ja seagripi puhul arendati ravimid kiiresti välja, aga mitte piisavalt ruttu, sest haiguste levikule pandi piir ja riigid, mis olid ravimitootjatelt tellinud suuri koguseid, ütlesid lepingud üles.

Ravimi turule toomine ei ole lihtne ega odav, aga seekord loodetakse, et kõik läheb teisiti.