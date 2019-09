Koit Toome firmal on kopsakas maksuvõlg

Äriregistri andmetel on Koit Toome ettevõtte KT Music OÜ maksuvõla summa 10 236, 25 eurot. Maksuvõlg on ettevõttel alates selle aasta märtsist ning see on ajatatud. Maksuvõlg peab olema tasutud 21.06.2020.

Tegemist erijuhtude tulumaksuga summas 10 201,25 eurot, lisandub 2980 eurot intressi ning sotsiaalmaks 5,12 eurot.

2017. aastal oli ettevõtte käive 248 556 eurot ja puhaskasum 48 078 eurot. Viimane kasvas aasta varasemaga võrreldes 1182%. Eelmise aasta majandusaasta aruannet ei ole ettevõte esitanud, kuigi esitamise tähtaeg oli juuni lõpus.