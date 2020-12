Kokku üle 30 miljoni euro: valitsus kinnitas koroonaviiruse teise laine kahjude toetusmeetmed

"Tänavune aasta on olnud ettearvamatult raske kogu maailma jaoks. Eestis on koroonaviiruse teises laines saanud eriti kõvasti kannatada Harjumaa ja Ida-Virumaa inimesed ning ettevõtted. Hoidmaks ära meditsiinisüsteemi kokkuvarisemise riski, pidi valitsus kehtestama nendes maakondades ulatuslikud piirangud," ütles peaminister Jüri Ratas. "Paraku on nende piirangute tõttu tõsiselt häiritud tuhandete inimeste elu. Selleks, et pakkuda riigi poolt kompensatsiooni äralangevatele sissetulekule, kinnitas valitsus täna toetusi kogumahus üle 30 miljoni euro. Need on suunatud nii turismi, majutuse, toitlustuse, kuid ka kultuuri, spordi ja haridusvaldkonna töötajatele. Samuti nägime toetuse ette neis valdkondades tegutsevatele füüsilisest isikust ettevõtjatele," rõhutas ta. "Ühiselt saame sellest väga raskest ajast üle. Loodame, et juba lähiajal tänu vaktsineerimisele olukord stabiliseerub ja see aitab meil taastada oma tavapärast elu üle kogu Eesti."

Töötukassa kaudu suunatakse Harjumaa ja Ida-Virumaa toetuseks üle 16 miljonit euro

Kompensatsiooni makstakse nendele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on ajavahemikus 28. detsember – 17. jaanuar kehtivate ulatuslike piirangute tõttu tõsiselt häiritud.

Esitatud kava kohasel makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Tööjõukulud kompenseeritakse tööandja novembri kuu Harjumaa ja Ida-Virumaa töötajate palgakulu põhjal. Kompensatsioon kantakse tööandjate pangakontole. Kompensatsiooni saavad ettevõtted ei tohi ühe kuu jooksul alates toetuse saamisest töötajaid koondada.

Tööjõukulude kompensatsioon on ette nähtud majutus- ja toitlustusettevõtetele, spordiobjektidele, huvitegevusele ja täiendkoolitusele, kultuurile. Kompensatsiooni makstakse üksnes ettevõtetele, kel ei ole riigi ees maksuvõlga või see on 22. detsembri seisuga ajatatud. Tööjõukulude kompensatsiooni maksimaalmäär tööandja kohta on 180 000 eurot.