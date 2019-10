Kokkusattumus? Jaan Tootsi ettevõtjast abikaasa annetas Keskerakonnale kopsaka summa, kolm päeva hiljem asutus Toots erakonda

Eve Tootsi (45) ja tema äripartnerite haare on lai. Kuigi äri aetakse peamiselt Tartust - kust see on ka alguse saanud - kuuluvad aktsiaseltsile Astri kaubanduskeskused üle Eesti - Lõunakeskus Tartus, Pärnu Keskus Pärnus, Fama keskus Narvas. Lisaks on just Astri andnud Tallinnas uue kuue Balti jaama turule ja peagi ka Keskturule. Äripäev on tänavu hinnanud Eve Tootsi vara väärtust 24,4 miljonile eurole.

Tartus asus tööle ka tema abikaasa Jaan Toots, kelle tõsisemate poliitiliste ambitsioonide alguseks võiks lugeda tänavu kevadet.

Nimelt on erakondade rahastamise järelevalvekomisjonile esitatud aruannetest näha, et Eve Toots on just Keskerakonnale annetanud tänavu teises kvartalis, 3. mail 10 000 eurot. 6. mail ehk kolm päeva hiljem on Jaan Toots astunud Keskerakonna liikmeks.

Tekib küsimus, kas abikaasa toetas rahaliselt Jaan Tootsi poliitilisi ambitsioone ja n-ö ostis talle Tartu piirkonna võimuladvikusse koha? Eve Toots seda küsimust Ärilehele kommenteerida ei soovinud ja keeldus viisakalt üleüldse sel teemal - ehk Keskerakonnale tehtud annetusest - sõna võtmast. Jaan Tootsi ei õnnestunud Ärilehel kätte saada.

Toots ise on Keskerakonnale annetanud veebruaris 450 eurot ja septembri lõpus 100 eurot liikmemaksuna. Viimase summa maksis ta päev enne juhatusse valituks saamist ehk 26. septembril.

Varasemalt on Toots olnud poliitiliselt väheaktiivne - ta osales küll tänavustel riigikogu valimistel parteituna Keskerakonna nimekirjas ning 2011. aastal oli Toots Rahvaliidu peaministrikandidaat, kuid sellega on asi ka piirdunud.