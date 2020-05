Kõlaritootja Audes laiendab Jõhvis tootmist. Kriisis tööta jäänud rakendatakse ehitusel

Uues tootmishoones hakkab paiknema tootmisliin akustikaseadmete koostamiseks ja kõlarikorpuste värvimiseks.

Audes LLC omanik Igor Tjurini sõnul on ettevõtte kasutanud majanduskriise investeeringute tegemiseks alates 1990ndatest. “Juba eelmise aasta augustis sai selgeks, et maailma majandus on liikumas uue kriisi suunas. Kriis on mõjutanud ka meie tootmist ja töötajate koormus on langenud. Oleme kaasanud ajutiselt ilma tööta jäänud inimesi uue hoone ehitustöödel. Seega on aeg alustada selliste tegevustega, mille puhul saavad enamuse tööst teha ära meie oma inimesed. Nii väldime kärpeid ja koondamisi ning vähendame ettevõtte arenduskulusid,” selgitas Tjurin.

Uus tootmishoone ehitatakse ettevõtte territooriumile Jõhvis, kus lammutati nõukogudeaegsed ehitised. “Eelmise kriisi ajal ehitasime 1500 ruutmeetri suuruse tootmishoone kõlarikorpuste ehitamiseks, kuna toodete viimistlemine ja kõlarite kokkupanemine toimus vanas hoones, kus ei olnud võimalik korraldada kaasaegset efektiivset tootmist.“Otsust investeerida uutesse tootmishoonetesse oli siiski raske teha, kuna meil ei ole illusioone: tootmishoone likviidsus meie piirkonnas on null ja on raske ette kujutada, kellel võiks Jõhvis sellist tootmishoonet vaja minna,” tõdes Tjurin.

Audes tegutseb aastast 1935 ja toodab Jõhvis asuvas tootmisüksuses eksklusiivseid kõrgkvaliteetseid helisüsteeme nii kodukasutuseks kui ka kinodele. Eesti kinodest kasutavad Audese toodangut Apollo Kinod. Professionaalseks kasutamiseks toodab ettevõtte trafosid ja toitestabilisaatoreid. Ettevõte ekspordib Eestis valmistatud toodangut üle maailma: põhiturgudeks on Euroopas Suurbritannia, Saksamaa, Norra, Rootsi ja Hispaania, väljaspoolt Euroopat Hiina, Taiwan, Venemaa, Araabia Ühendemiraadid. Ettevõtte annab tööd ligi 80 töötajale.