Kolm kümnendit Eesti kinnisvaraturgu: millised on selle perioodi tähtsündmused?

Ka sel aastal rääkisime palju kinnisvaraturu stabiilsuest. Kuigi maailm on keeruline ja majandus võib sõltuda isegi mõnest Twitteri-säutsust, jätkab turg üldises plaanis rahulikus arengutempos. Jõukuse ja võimaluste kasvu jätkudes näeme aina enam kvaliteetseid elamispindu, põnevaid ärihooneid ning vastutustundlikku suhtumist keskkonda.

Detsembris 2019, selle artikli kirjutamise hetkel, oli Tallinna korteri ruutmeetri mediaanhind 2105 eurot. Eluasemelaenude intressimäär oli sel aastal keskmiselt 2-2,4%.

Lõpetuseks

Seega, kolm aastakümmet on möödunud ning Eesti kinnisvaraturg jõudnud ikka, kus suuremad katsumused on läbi tehtud ning rohkem on aega enesearenguks.

Usun, et aastaks 2029 on ehitatud veelgi enam terviklikke keskkondi, on võetud kasutusele suur hulk uusi tehnoloogiaid ning veelgi olulisem on keskkonnasäästlikkus. Kümne aasta pärast pole ehk vaja enam rääkida ebaseaduslikest ehitistest ja korrast ära paberitest, küll aga räägime siis sellest, kuidas kinnisvaraturul ja uute ehitiste rajamisel täita kliimaeesmärke. Võibolla peame ka küsima, kuidas päris vanu maju nende eesmärkidega siduda.