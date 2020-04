KOLM PÕHJUST | Mis seal Saaremaal siis lahti on, et inimesed nii kiiresti piirangute leevendamist nõuavad?

Ärileht kirjutas eile 2017. aastast tegutsenud Saaremaa pereettevõttest Wösel, mis toodab õunasiidriäädikat ja selle baasil loodud tooteid. ”Need piirangud on pisut ebaõiglased, mis meil praegu peal on. Täpselt selline tunne on nagu meid karistataks millegi eest – muu Eesti elab oma rütmis, aga Muhumaa ja Saaremaa on kinni,” ütles ettevõte üks asutaja Katrin Sagur.

Ta lisas, et kuigi nad on mehega viimased kuus nädalat teinud 14-16-tunniseid tööpäevi, on juba viimasest kahest nädalast näha, et inimeste tarbimine on hakanud vähenema, mistõttu on selle arvelt ka ettevõtte käive kahanenud. Ühtlasi ütles Sagur, et turismisektorile eraldatud 25 miljonit, millest üks miljon läks eraldi Saaremaale, on liiga väike summa, et saarel hätta sattunud ettevõtteid tekkinud olukorrast välja aidata.

Kuigi turismisektorit vaadeldakse praegu kriisiabi meetmetes eraldi seisvana, ei tasu unustada, et Saaremaal on väga paljude teiste ettevõtete tegevus väga tihedalt turismisektoriga seotud. „Jaekaubandus, hulgimüük, kohvikud, väiketootjad, käsitöölised – nad kõik on ju põimunud läbi turismiga. Ja kui turism on maas, on kõigil sissetulek väike,” põhjendas Sagur.

3. põhjus: rohkem on perekondi, kes pole pikka aega üksteist näinud

Viimase põhjusena ei saa ümber kriisi inimlikust aspektist, kus paljud saarlased pole oma perekonnaliikmed erinevatel põhjustel näinud.

Nende hulgas on nii inimesed, kes töötavad eesliinil – näiteks meedikutena – ja soovist mitte ülejäänud perekonda ohtu seada, on end neist eraldanud, kui ka need, kes töötavad kas mandril või Soomes ning ei saa enam koju tagasi perekonna juurde naasta või üldse saarel elavaid lähedasi külastada.