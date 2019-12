Kolm soovitust, mida järgides on võimalik kallineva elektri eest vähem maksta

Energiaportfelli juht selgitab, millist teadmist tasub energiaostul kuklas hoida, millised säästmisnipid on Euroopas levima hakanud ja kas elektriostu hinda tasub fikseerida.

Soovitus nr 1: tarbimine soodsatele aegadele

Kindlasti soovitab Kalvi Nõu – hoolimata sellest, kui keeruline võib seda olla järgida –, suunata tarbimine soodsamatesse aegadesse. Hea meelespea on, et öötundidel ja nädalavahetusel on elektritarbimine oluliselt soodsam kui tööpäevadel.

Tööpäevade puhul soovitab Nõu vältida kallimaid tunde nagu hommikul 7.00-10.00 ja õhtul 17.00-20.00. Kui vähegi on võimalik oma tarbimist suunata, siis selline lähenemine toob kukrusse võidu, kinnitab energiaportfelli juht.

Soovitus nr 2: investeeri oma elektri tootmisse

Euroopas on küllaltki laialdaselt levimas tootmisettevõtete juurde oma elektritootmise paigaldamine. Levinumad lahendused on tuuleenergia, päikeseenergia, gaasigeneraator või mingi kombinatsioon neist. Samas suunas on liikumas ka kodumajapidamised.

Oma energiatootmine ei anna võitu mitte ainult elektrihinnalt vaid ka võrgutasudelt ning aktsiisilt. Sisuliselt tähendab see ettevõtjale enda poolt fikseeritud hinnaga elektri tarbimist. Eestis on see veel vähe levinud, ent kindlasti on see mõttekoht säästu saavutamiseks suurematele tootmisettevõtetele.

Soovitus nr 3: mõtle läbi kõrgem ja madalam hind

Ka soovitab Kalvi Nõu elektritarbijail läbi mõelda, mis on maksimaalne hind, mida ollakse valmis elektri eest maksma ja mis on elektrihinnatase, mis toob ettevõtjale märgatava säästu (eelarves planeeritu vastu).