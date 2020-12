ING põhistsenaariumi järgi jäävad Euroopas jõuludeni kehtima karmid piirangud. Liikumispiirangud on varasemast karmimad. Koroonavaktsiin hakkab vajajateni jõudma tuleva aasta esimesel poolel. Et Euroopas tooksid piirangud edu, sellesse stsenaariumi ING ökonomistid ei usu. See eeldaks, et nakatumiste arvu kasv aeglustub ja pärast lühiajalisi piiranguid avanevad majandused kiiresti.