Kolmandas pensionisambas valitseb nagu kiviaeg edasi

Teises sambas on riigi sunniga ja Tuleva loodud konkurentsi tõttu haldustasud kukkunud päris märkimisväärselt. Sisenemistasu ja väljumistasu (tagasivõtutasu) on jäänud ajalukku.

Aga kolmandas pensionisambas, selles vabatahtlikus, käib fondivalitsejate pidu edasi, kuigi liitunuid on vähe ja mahud on väikesed.

Nimelt on kolmanda samba fondidel tagasivõtutasud, milleks on üks protsent. Müüd ühe euroga, saad 99 senti. Erandiks on LHV pensionifond indeks ja Swedbanki V100 indeks, kus saab tasuta väljuda. Väljalasketasu pole LHV ja Swedbanki pensionifondidel teised võtavad ikka ühe protsendi vahelt. Investeerid euro, investeeritakse tasu järgselt sinu 99 senti.

Haldustasude maailmas on kaks moodsat fondi – LHV pensionifond indeks pluss valitsemistasuga 0,39 protsenti aastas ja Swedbanki V100 indeks 0,49 protsendise tasuga. Teistel pensionifondidel on ikka aastane haldustasu üks prosent ja peale. Kõrgeima valitsmistasu osas võistlevad Luminor aktsiad 100 ja SEB aktiivne pensionifond 1,5 protsendiga aastas.