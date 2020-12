Disainkeriseid ja sauna juhtpulte tootva ettevõtte HUUM asutaja Siim Nellis esindab oma peres juba kolmandat põlvkonda, kes on end saunadega sidunud.

Ettevõtjatee sai sillutatud ülikoolis, kus Nellis mõistis, et elu edendamiseks on vaja luua kõrgema lisandväärtusega töökohti. „Tuleb ise midagi natukene keerukamat teha,” lausus ta. „Toode peab olema piisavalt keeruline, et igaüks seda kohe järele ei tee.”