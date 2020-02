Kolmandik Eesti tarbijatest tunnistab pettasaamist

Selle näitajaga (31%) on Eesti Euroopa Liidus üks kõige madalama pettuste tasemega riike, Euroopa Komisjoni küsitluse tulemuste põhjal oli euroliidu keskmine näitaja oli 56 protsenti.

"Uuringu tulemused näitasid ka seda, et kõige enam petta saanuid leidus nendes riikides, kus on palju internetikasutajaid," tõdes Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru pressiteate vahendusel. Näiteks Taanis on igast kümnest tarbijast seitse saanud petta, aga Bulgaarias, kus interneti levik on oluliselt väiksem, sai petta kaks tarbijat kümnest. "Eesti on internetilevi osas küll väga eeskujulik, aga pettasaanute arv on võrreldes teiste riikidega madalamate seas. Selle üle on hea meel," lisas Tammaru.

Eestist madalam oli pettuste tase Ungaris (28 protsenti), Küprosel (26 protsenti) ja Bulgaarias (17 protsenti). Kõige kõrgem oli pettuste tase Taanis (69 protsenti), Iirimaal (68 protsenti) ja Ühendkuningriigis (67 protsenti).

Petta saanud vastajatest üle kolmandiku ütles uuringus, et varasem petukogemus mõjutab ka tema usaldust ausate kauplejate vastu e-kanalites. Pettuste mõjusid hinnates tunnistas 79 protsenti, et see kahjustas neid emotsionaalselt, 24 protsenti sai rahalist kahju ning 6 protsenti sai füüsilisi kannatusi.

